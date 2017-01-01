Полусухая стяжка пола

Выбор стяжки для выравнивания поверхности под укладку напольного покрытия актуален при устройстве пола в любых жилых и производственных помещениях. Много лет для этой цели применялась мокрая заливка пескобетоном, либо засыпка сухими материалами, поверх которых клались листы фанеры и ДСП. Компания «Лидер» предлагает услуги полусухой механизированной стяжки пола в Казани, которая благодаря простой технологии, минимальными трудозатратами и высочайшей эффективности, является наилучшим выбором для идеально ровного пола.

Рабочим материалом служит увлажненная цементно-песчаная смесь рассыпчатой структуры. Ее замешивание и автоматическая подача осуществляются при помощи мобильных пневмонагнетателей – растворонасосов. Смесь тщательно разравнивается по маякам и трамбуется. Подготовленная поверхность оставляется для просушки на 24 часа, затем обрабатывается затирочно-шлифовальной машиной.

Во избежание растрескивания, после завершения процесса затирки, делаются усадочные швы-надрезы. Перед укладкой финишного покрытия они заделываются герметиками. Период готовности пола составляет от 3 до 25 суток в зависимости от того, какой материал планируется укладывать. Керамическую плитку можно класть уже через 72 часа.

Полусухая стяжка превосходит традиционный мокрый метод по многим параметрам: отличается удобством монтажа, создает идеально ровную поверхность, допускает беспрецедентно низкий показатель неровности (до 2 мм на 3 кв. м) подходит под любое напольное покрытие, благодаря малому количеству влаги и добавлению в смесь пропиленового пластификатора дает равномерную естественную усадку, быстро затвердевает. Спустя 24 часа понейможно ходить в обуви.

Механизированный автоматический способ демонстрирует недоступную для стандартных методов производительность. Позволяет за одну рабочую смену подготовить поверхность площадью до 250 квадратных метров. Выполнение такого объема работы вручную занимает не менее 7-8 дней.