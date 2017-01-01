Фото процесса стяжки

Полусухая стяжка пола

любой сложности

от 180 руб./м2

Идеально ровный пол за 1 день
  • Бесплатный выездИнженер выполнит замер в день обращения
  • Без предоплатыВсе услуги оплачиваются по факту
  • Все включеноМатериалы, доставка, уборка и вынос мусора включены в стоимость работ
  • Гарантия 5 летЗакрепленная в официальном договоре
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Преимущества полусухой стяжки для полов

12 часов
12 часовПо истечении 12 часов с окончания работ по полу можно ходить
Низкая цена
Низкая ценаСовременная технология, обходится дешевле любых других способов
Идеально ровно
Идеально ровноНе требует дополнительного выравнивания наливным полом
Без протечек
Без протечекИсключает любые протечки при соблюдении технологии
Универсально
УниверсальноВыполняется в любых зданиях, помещениях, домах и квартирах
Быстро
БыстроОдна бригада, состоящая из пяти человек производит в день 250-300 м2 стяжки
Скидка на работы
Salary cube
Скидка на работы

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Прайс-лист на услуги

Площадь
Площадь

80м2

от 220 руб/м2

Площадь
Площадь

100-150м2

от 200руб/м2

Площадь
Площадь

150-200м2

от 180руб/м2

Площадь
Площадь

от 200м2

по запросу/м2

Наши преимущества

Почему мы?

Немецкие станции Профессиональые станции
В работе используем собственные машины Putzmeister (производство Германия)
Объем до 250 м2 Заливаем 250 м2 в день
Выполняем стяжку в объеме 250 кв. м за день
Высокая скорость работы Оперативность
Замерим площадь сегодня, выполним работы под ключ завтра
Опытный персонал Опытные мастера
Не нанимаем сторонний персонал, используем обученных сотрудников со стажем более 5 лет
Круглый год В любое время года
Оказываем услуги независимо от погодных условий, до -25С
Гибкая система оплаты Гибкая система оплаты
Принимаем любые удобные для Вас формы оплаты: наличные, перевод на расчетный счет, оплата картой

В каких помещениях делается стяжка пола?

Минимальный объем заказа от 40м2

Квартиры В квартирах
Коттеджи и дома В коттеджах и частных домах
Офисы В офисах
Паркинги На парковках
Автосалон В автомобильных салонах и сервисах
Завод На производствах
акция для коттеджей
акция для коттеджей

Коттедж - 180 рублей за 1 м2


Все включено!

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Какие материалы используются?

Цемент М500
Цемент М500Цемент только проверенных производителей Eurocement, Holcim, Lafarge, HeidelbergCement
Песок
Мытый крупный песокПесок 1 класса крупной фракции
Пластификатор
Пластификатор SIKA ®Позволяет снизить деформации при усадке, увеличивает прочность бетона, повышает трещиностойкость
Фиброволокно
ФиброволокноПозволяет избежать появления трещин при усадке или механическом воздействии
Пленка
Техническая пленкаПрименяется сверху и снизу стяжки для поддержания нужной влажности и набора прочности
Демпфер
Демпферная лентаКомпенсирет температурное расширение, монтируется между стенами и полами
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Cube
Cube
Man

Хотите заказать стяжку, но сомневаетесь?

Сначала работа - потом оплата!

Обратитесь к нам, мы уверены в качестве! Просто заполните форму обратной связи, наш менеджер перезвонит и подробно расскажет об условиях оплаты
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Как происходит процесс

Подготовка основания Засыпка грунта и укладка пленки. При заказе выполним шумоизоляцию и звукоизоляцию
Подготовка смеси Раствор подается на место на максимальную высоту до 90м
Установка маяков Выравнивание пола осуществляется с использованием лазерного нивелира и уровня
Проведение работ По всей площади помещения производится выравнивание
Финишная затирка Придает дополнительную износостойкость верхнего слоя и придает прочность

Наши работы

Стяжка пола в Квартире 50 кв.м
Полусухая стяжка пола в квартире 80 кв. м
Стяжка пола механизированным способом в офисе
Автоматизированная стяжка в коттедже
Стяжка кровельного основания
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Какую стяжку выбрать для пола?

Выбор стяжки для выравнивания поверхности под укладку напольного покрытия актуален при устройстве пола в любых жилых и производственных помещениях. Много лет для этой цели применялась мокрая заливка пескобетоном, либо засыпка сухими материалами, поверх которых клались листы фанеры и ДСП. Компания «Лидер» предлагает услуги полусухой механизированной стяжки пола в Казани, которая благодаря простой технологии, минимальными трудозатратами и высочайшей эффективности, является наилучшим выбором для идеально ровного пола.

Рабочим материалом служит увлажненная цементно-песчаная смесь рассыпчатой структуры. Ее замешивание и автоматическая подача осуществляются при помощи мобильных пневмонагнетателей – растворонасосов. Смесь тщательно разравнивается по маякам и трамбуется. Подготовленная поверхность оставляется для просушки на 24 часа, затем обрабатывается затирочно-шлифовальной машиной.

Во избежание растрескивания, после завершения процесса затирки, делаются усадочные швы-надрезы. Перед укладкой финишного покрытия они заделываются герметиками. Период готовности пола составляет от 3 до 25 суток в зависимости от того, какой материал планируется укладывать. Керамическую плитку можно класть уже через 72 часа.

Полусухая стяжка превосходит традиционный мокрый метод по многим параметрам: отличается удобством монтажа, создает идеально ровную поверхность, допускает беспрецедентно низкий показатель неровности (до 2 мм на 3 кв. м) подходит под любое напольное покрытие, благодаря малому количеству влаги и добавлению в смесь пропиленового пластификатора дает равномерную естественную усадку, быстро затвердевает. Спустя 24 часа понейможно ходить в обуви.

Механизированный автоматический способ демонстрирует недоступную для стандартных методов производительность. Позволяет за одну рабочую смену подготовить поверхность площадью до 250 квадратных метров. Выполнение такого объема работы вручную занимает не менее 7-8 дней.